FC Nantes : Gourvennec encense son groupe, redoute le PSG et évoque la disparition de Maxime Le Roy

Le groupe

"On a évidemment Ganago qui se fait opérer demain. On va être attentifs à sa remise à niveau. On est tous avec lui. Bastien (Meupiyou) est revenu de sélection avec un petit choc au genou. Fabien (Centonze) est aussi en ré-athlétisation."

La découverte des joueurs

"J'ai un groupe qui est capable de beaucoup courir et d'être intense. Quand on a les deux, c'est très intéressant. Je suis aussi surpris par leur capacité à trouver des solutions par eux-mêmes. C'est to. Ils ont tous mis l'intelligence au service de l'équipe. Contre Nice, on a vécu un quart d'heure très pénible. Mais on a laissé passer l'orage. Il y a dans ce groupe, une capacité à rester dans le match et trouver des solutions."

Le PSG

"J'ai tout vécu contre eux. La constante c'est que ça reste une équipe très forte. Ils ont quelques absents, mais le groupe reste tellement énorme. Ils ont un grand entraîneur, sont en tête de manière logique car on les a un peu aidés. Le match de Dortmund va leur trotter dans la tête, mais je m'attends à un match compliqué, forcément. Jouer haut, joueur plus bas, tout a déjà été fait. Il faut surtout rester soi-même."

En mode Ligue des Champions ?

"On ne peut jamais le savoir. On va déjà travailler sur ce qui nous incombe. Comment ils seront ? On ne le sait pas. Nous on a fait une bonne semaine de travail, je n'ai pas senti d'euphorie après la victoire contre Nice. Ca nous a fait du bien, cette victoire. Mais depuis, j'ai senti beaucoup de concentration. Mais ce sera un match dur, oui."

Le PSG fait-il peur ?

"On va joueur une équipe très, très forte. Individuellement, en tout cas..."

La mort de Maxime

"Personne ne mérite de perdre la vie en venant voir un match de foot. Tout le monde est touché, c'est un vrai drame. Les joueurs en ont encore parlé en début de semaine. L'interdiction des déplacements ? Ce sera une décision politique. A chacun de prendre ses responsabilités pour que ça n'arrive plus."

