FC Nantes : Gourvennec estime qu’il y avait mieux à faire face à ce PSG

Samedi soir, le FC Nantes s’est logiquement incliné face au PSG (0-2) à la Beaujoire mais, pendant une heure, les Canaris ont fait mieux que jeu égal avec l’ogre de la Ligue 1. Un scénario qui laisse finalement beaucoup d’espoir à Jocelyn Gourvennec :

« Comme après chaque défaite, il y a de la déception, le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de sympa, de top. On était vraiment très près. On a énormément gêné Paris, ils n'ont jamais pu nous fixer à l'intérieur, prendre de la vitesse... On a fait ce qu'il fallait pour les faire déjouer. On a eu les situations pour finir, pour ouvrir le score. Malheureusement, il y a parfois un manque de réussite, d'adresse. Malgré tout, on a été dans le match, on a appliqué notre plan en étant intelligent, sans se mettre à la faute. On est simplement battu sur leurs deux seules frappes cadrées, une frappe déviée et un penalty (…) Avec un peu d'efficacité, tu arrives parfois à gagner contre eux ».