FC Nantes : Gourvennec lance un avertissement salé aux Canaris avant l’OM

« On doit être lucide sur l'analyse, on est passé au travers, a fustigé Jocelyn Gourvennec. C'est trop loin de ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est trop cata pour être vrai ! On avait montré jusqu'ici un visage plus intéressant à l'extérieur et, même s'il n'y avait pas la victoire (au bout), plus consistant à la Beaujoire. Là, on est passé complètement à côté de notre sujet. On n'a rien réussi et on s'est fragilisé. Quand on voit ce qu'on a fait sur le terrain, ça fait mal. Quand il s'agit de prendre l'initiative, de prendre le jeu à notre compte, c'est plus difficile. On a eu beau changé trois fois de dispositif en deuxième période (...), on a tout fait à l'envers. »

« Il faut qu'on se remobilise »

Conscient d’être plus proche que jamais de la zone rouge, le coach du FC Nantes a invité ses joueurs à se remobiliser avant les prochaines échéances (OM, OGC Nice et OL). « Il faut qu'on se remobilise, qu'on reste ensemble et bien se préparer pour toutes les batailles qui nous attendent, a-t-il exhorté. C'est une déception. On peut plaider la cause de l'accident mais cela ne peut pas se reproduire et encore moins en ce moment. »

