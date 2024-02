FC Nantes : Gourvennec attend plus de ses joueurs face à Lens et note le mercato canari

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Contre Lens, il veut le même match qu'à Reims, l'efficacité en plus

"On a envie de refaire un gros match chez nous face à une équipe très performante depuis sa remontée en Ligue 1. A Reims, on a manqué d'efficacité pour gagner, là on a envie de faire un match plein."

"On est mieux armés"

L'arrivée de Cozza et le mercato

"Les deals de fin de mercato ne sont jamais simples. Une arrivée, ça se prépare. Je pense qu'on a fait le meilleur choix possible. J'avais déjà regardé ce joueur et je connaissais sa situation. Je suis satisfait du mercato en général car on a réussi à libérer des joueurs qui jouaient moins, on a réussi à en faire venir d'autres ayant une excellente mentalité et on a réussi à intégrer nos jeunes. On est mieux armés."

