FC Nantes : Gourvennec répond à l'intérêt du FCN et lève le voile sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pierre Aristouy est encore sur le banc du FC Nantes jusqu’en fin de saison mais ne sait pas ensuite de quoi son avenir sera fait. S’il pourrait revenir à la formation en cas de relégation et rester en charge de l’équipe fanion dans l’éventualité d’un maintien en Ligue 1, l’ancien attaquant se focalise sur les deux derniers matches demain à Lille et contre Angers dans huit jours afin de rester constructif. En parallèle, Aristouy doit aussi savoir que la direction du FC Nantes pourrait vouloir miser sur un entraîneur plus chevronné à l’avenir.