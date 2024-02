FC Nantes : Gourvennec répond aux rumeurs d'éviction

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Arrivé en novembre dernier sur le banc du FC Nantes en remplacement de Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec connaît des débuts très compliqués à la tête des Canaris. Au point que le technicien de 51 ans semble déjà sur la sellette.

"Je ne pense pas à ma situation personnelle"

Présent ce vendredi en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse de Toulouse, Jocelyn Gourvennec a été interrogé sur sa situation personnelle. "Je ne pense pas à ça ! Je suis vraiment dans ma tâche, en mission. J’avais toujours eu en tête d’entraîner le FC Nantes un jour et ce, très tôt, lorsque j’étais joueur ici. Je ne pense pas à ce que vous évoquez. Je suis dans ma mission, avec le groupe, le staff et la direction. On échange, on communique et on se bat. Il faut inverser la tendance et prendre à nouveau des points ! Les progrès sont visibles mais pas suffisants", a répondu le coach des Canaris devant les médias.

Podcast Men's Up Life