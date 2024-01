FC Nantes : Gourvennec s'agace du cas Marquinhos

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le prêt de Marquinhos a tout d'un flop pour le FC Nantes, qui aimerait se séparer du Brésilien dès cet hiver. Après les Jeux Panaméricains disputés à l’automne, le joueur prêté par Arsenal souhaite disputer le tournoi de qualifications aux JO de Paris de la zone CONMEBOL. Et cela déplaît à Jocelyn Gourvennec, qui ne s'en est pas caché ce mercredi en conférence de presse. "Le joueur est en prêt, il appartient à un autre club, il est déjà parti un mois en octobre et il est revenu blessé, a déploré le coach nantais. Maintenant, il veut aller faire un deuxième tournoi préparatoire aux JO. On le comprend aisément, mais ça se bouscule avec nos impératifs. On a besoin de joueurs à 200 % pour la deuxième partie de saison."

"Il y a une situation qui est merdique"

Et à Gourvennec d'ajouter... "Si on l’empêche de partir, on le perd. En l’autorisant à partir, on le perd quand même. Il y a une situation qui est merdique et, donc, on s’adapte. On ne peut pas être ici et là-bas. C’est peut-être un poste que l’on devrait pourvoir." (avec Foot Mercato)

