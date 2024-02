FC Nantes : Gourvennec se pavane malgré la défaite face au PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Bien que valeureux, les joueurs du FC Nantes se sont inclinés samedi dernier sur leur pelouse face au Paris Saint-Germain (0-2). Malgré la défaite des siens, Jocelyn Gourvennec s'est félicité en conférence de presse d'après-match d'avoir un bilan plutôt honorable dans sa carrière d'entraîneur face au PSG.

Gourvennec a rappelé qu'il a déjà battu trois fois le PSG

"Contre Paris, si on part la fleur au fusil, c'est vertueux. Mais on se fait punir. Quand on est entraîneur, on veut déjà les gêner et jouer de manière intelligente. C'était mon 18e match contre Paris. Il y a eu trois victoires et un nul. On arrive parfois à les faire douter, pas tout le temps", a confié le coach des Canaris devant les médias.

