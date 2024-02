FC Nantes : Gourvennec se sert du PSG pour défendre son bilan

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc du FC Nantes en remplacement de Pierre Aristouy, les Canaris n'ont pris que 7 petits points en 9 matchs disputés de Ligue 1.

"On a pris 7 points en 7 matchs, Paris mis à part"

Et pour arranger ce bilan, l'entraîneur nantais, Jocelyn Gourvennec, présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du derby breton face à Lorient, s'est servi du Paris Saint-Germain, adversaire que les Canaris ont déjà affronté deux fois depuis l'arrivée du technicien français. "On a eu ce match à Toulouse et on l'a passé. On s'est bien préparés cette semaine. On a fait 9 matches depuis mon arrivée, dont deux fois face à Paris. Notre marge est réduite. On a pris 7 points en 7 matchs, Paris mis à part. On est dans notre objectif pour se mettre à l'abri fin avril."

