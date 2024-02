FC Nantes : Gourvennec valide le bon coup Castelletto

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Jocelyn Gourvennec pouvait un grand ouf de soulagement, hier après-midi, suite à la victoire de son FC Nantes au Moustoir (1-0). Les deux formations comptaient le même nombre de points, en bas de tableau, avant le coup d'envoi. Grâce à ce succès, les Canaris ont fait un bond au classement, remontant à la 11e place, en plus de prendre leurs distances avec la zone rouge.

"Je l’avais déjà trouvé intéressant dans ce rôle à la CAN"

Ces trois points ont été acquis grâce à un but de Jean-Charles Castelletto en début de seconde période. Habituellement défenseur central, le Camerounais avait été aligné à un inhabituel poste de latéral droit. En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec s'est félicité de ce choix tactique : "À la CAN, je l’avais déjà trouvé intéressant dans ce rôle, pourtant inhabituel pour lui. Là, il met un très beau but en venant fermer au deuxième poteau… C’est ce que l’on demande aux pistons". Le début d'une reconversion pour Castelletto ?

VICTOIREEEE ! LES 3 POINTS !



Nos Jaune et Vert ont fait le job et le nécessaire pour empocher trois points importants à Lorient.



ON CONTINUE MESSIEURS 👊#OnEstNantes pic.twitter.com/Nz9fd2yMjT — FC Nantes (@FCNantes) February 24, 2024

