FC Nantes : grâce à l'OM, les supporters ont désormais foi en leur équipe !

C'est paradoxal mais les supporters du FC Nantes semblent avoir plus confiance après quatre journées et zéro victoire qu'avant le coup d'envoi de la saison. Un sondage réalisé par le compte Twitter de Sans Contrôle le monde. Invité à donner leur pronostic pour les deux prochaines parties de la Maison Jaune (à Clermont et face à Lorient), les passionnés des Jaunes ont été plus de la moitié sur mille votants à parier sur un carton plein !

Un carton plein face à Clermont et Lorient ?

Pourtant, les hommes de Pierre Aristouy n'ont toujours pas gagné cette saison (2 nuls, 2 défaites) et ils en avaient pris trois en préparation face à Lorient (1-3). Mais le match nul contre l'OM (1-1) juste avant la trêve internationale, alors que l'équipe était menée et réduite à dix après onze minutes de jeu, a galvanisé tout le monde. Et lancé la saison du FCN, une semaine après un premier nul déjà très méritoire face à une autre équipe du haut de tableau, l'AS Monaco (3-3) ? C'est ce que semblent penser les supporters nantais !

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

SONDAGE - Lors des deux prochaines rencontres à Clermont et face à Lorient, combien de victoires pour le #FCNantes selon vous ?



[Debrief mardi 17h00 avec @SimonReungoat @dphelippeau @loicfolliot @pabard ]#SansContrôle — Sans Contrôle (@PodcastNantes) September 11, 2023

