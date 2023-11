FC Nantes : grande nouvelle pour Marcus Coco

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Alors que Mostafa Mohamed a soigné sa confiance avec l’Egypte en signant un but et une passe décisive face à Djibouti (6-0) puis contre le Sierra Leone (2-0) et que Moses Simon a soigné sa confiance en délivrant une passe décisive contre le Zimbabwe, il n’y a pas que les internationaux africains des Canaris qui étaient à la fête en cette trêve internationale.

Les choses sérieuses démarrent pour Coco

Marcu Coco, qui restait sur une mauvaise passe avec le FC Nantes, a de son côté eu le sourire avec la nette victoire de la Guadeloupe qui recevait Saint-Christophe-et-Nièves (Saint-Kitts-et-Nevis) dans le cadre de la 6ème journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Comme le rapporte le site Tribune Nantaise, Coco, titulaire et sorti à la 75e minute, s'est imposé avec ses partenaires sur le score sans appel de 5-0.

Ce qui permet à la Guadeloupe d'accéder à la Ligue A de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Prochaine étape, la plus difficile : se maintenir dans l’élite de la CONCACAF face à des nations comme les Etats-Unis, le Canada ou encore le Mexique.

