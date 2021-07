FC Nantes : gros coup de bluff de Kita au sujet de la vente ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

On vous en parlait pas plus tard qu’hier et le sujet revient en boucle dans l'actualité du FC Nantes : le projet de Waldemar Kita de construire le futur centre d’entraînement près d’Ancenis est toujours très flou.

« Un peu plus d’un an après les premières prises de contact, le dossier a avancé, a avancé L’Équipe. Mais ce qui a été présenté aux habitants ressemble de très loin à un projet en passe d’aboutir. Surtout, Luc Delatour a précisé que le FCN ne déménagerait pas complètement à l’est d’Ancenis. Les moins de 17 ans, les moins de 19 ans, l’équipe réserve et les pros seraient concernés, pas la préformation ni la section féminine. Et le nouveau centre sportif n’ouvrirait ses portes, au mieux, qu’à l’horizon 2025. » Si le Collectif Nantais s’est déjà opposé à un tel projet, les dirigeants actuels du FC Nantes persistent. Selon Ouest France, le club a même déjà rencontré riverains et élus locaux à huis clos pour faire avancer le dossier.

Ou s’offrir un énorme coup de bluff au sujet de la vente ? La plupart des suiveurs de la Maison Jaune penchent pour cette théorie, Michel Ker Zadarian en premier lieu. « Énième bluff pour donner l'illusion que cet abruti n'est pas vendeur, et qui marche dans son jeu en exigeant des contrôles d'identité et relevés de plaques minéralogiques se rendant complice de l'évadé fiscal », a-t-il tonné sur Twitter. En plus de David Phelippeau, Emmanuel Merceron a affiché son scepticisme : « Les maquettes ont elles été présentées ou ils n'ont encore présenté que des plans ? Les kita se sont ils enfin déplacés ? » Le jeu de dupe semble continuer au FC Nantes.

