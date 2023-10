FC Nantes : mauvaise nouvelle pour Aristouy avant cet hiver ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Au retour de la trêve internationale, le FC Nantes devra faire sans Douglas Augusto. Si ni les ligaments ni le ménisque n’ont été touchés chez le milieu de terrain brésilien, l’intéressé souffre quand même d’une entorse du genou gauche qui le tiendra éloigné des terrains « plusieurs semaines ».

Plutôt entre 6 et 8 semaines d'absence pour Augusto ?

Mardi, le club ligérien n’en a dit pas plus sur cette blessure mais Simon Reungoat (Hit West) a évoqué une durée minimale d’un mois, soit au moins les trois rencontres contre Montpellier, Lens et Reims. Une version optimiste de celle donnée par Emmanuel Merceron, qui table plutôt sur une absence comprise entre « 6 et 8 semaines » ! « On peut imaginer 6 à 8 semaines ? Gros coup dur tant il a changé le visage de cette équipe. Bon rétablissement à Douglas », a lâché l’insider sur X.

