FC Nantes : grosses tensions en interne après le clash avec les ultras !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Comme relayé plus tôt dans la journée sur notre site, le conflit opposant la Brigade Loire au nouveau directeur sûreté et sécurité du FC Nantes, David Amaré, a franchi un nouveau cap ce mercredi. Vendredi, le groupe ultra s'était vu refuser l'entrée de son matériel dans la tribune Loire pour le match contre Monaco (3-3). Les supporters avaient finalement obtenu gain de cause. Mais ce mercredi, Amaré leur a envoyé un courrier pour leur demander de mettre un terme à leurs "comportements délictuels". La tension entre les deux camps est très vive et remonte à plusieurs mois, puisque la BL s'était opposée à la nomination de cet ancien fonctionnaire de police.

"Ça va trop loin, trop vite, trop fort"

Selon le journaliste de Hit West Simon Reungoat, la charge d'Amaré contre la Brigade Loire ne serait pas du goût de tout le monde au sein du club. Certains trouveraient que "ça va trop loin, trop vite, trop fort". Le moment est surtout très mal choisi puisque les Canaris connaissent un début de saison rendu d'autant plus compliqué que Pierre Aristouy pourrait être renvoyé prochainement. Et vendredi, l'OM arrive à la Beaujoire. Un match toujours très attendu par la Brigade Loire...

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

#FCNantes ⚠️



Le bras de fer engagé avec la Brigade Loire est loin de faire l’unanimité au sein du club : « Ça va trop loin, trop vite, trop fort » dit-on à la Jonelière aujourd’hui.



via ⁦@OuestFrance⁩ ⬇️ https://t.co/ZpQdOnknVq — Simon Reungoat (@SimonReungoat) August 30, 2023

Podcast Men's Up Life