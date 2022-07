FC Nantes : Guessand glisse un tacle à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Prêté une saison sans option d'achat au FC Nantes par l'OGC Nice, Evann Guessand a été présenté ce mardi devant la presse tout comme Mostafa Mohamed. Interrogé sur l'ambiance qui règne chez les Canaris, le néo-Nantais n'a pas manqué de tacler le club azuréen.

"Ça change de ce que j'ai connu à Nice"

"Je savais que c'était un bon groupe ici. Même avant de venir ! Quand on les a vu aborder la finale de Coupe de France, on a senti un groupe solidaire. C'est ce à quoi je m'attendais. On est tous des frères, tout le monde se soutient. Ça change de ce que j'ai connu à Nice ou Lausanne", a lâché l'attaquant français devant les médias. Ses anciens coéquipiers au Gym devraient apprécier...

🗣 𝗘𝘃𝗮𝗻𝗻 𝗚𝘂𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱 : "C'est une grande fierté d'être là."



Retrouvez les meilleurs moments de la présentation d'Evann Guessand 👇 pic.twitter.com/gcEwmp6QcA — FC Nantes (@FCNantes) July 26, 2022

