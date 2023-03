FC Nantes : Guessand ne s'en cache pas, il attend l'OL de pied ferme

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Vendredi soir, le FC Nantes et l'OL croisaient le fer pour la deuxième fois de la saison. Après le 0-0 de la Beaujoire, les deux équipes se sont encore quittées sur un score nul (1-1) au Groupama Stadium avant la belle qui aura lieu le 5 avril prochain en demi-finale de Coupe de France. Le match le plus attendu de la fin de saison des deux côtés.

La Coupe dans un coin de la tête

Interrogé en zone mixte suite au point pris par les Canaris, Evann Guessand a confirmé que c'était bien le prochain match face à Lyon qui était à l'esprit des Jaune et Vert... Même si le maintien n'est pas encore acquis.

« On n’a pas gagné ce soir à Lyon mais au moins on a eu la volonté de ne pas perdre. C’était un match très important pour nous, et c’est un point qui compte par rapport aux équipes qui nous suivent au classement et qui vont jouer ce week-end. Après, même si c'était un match très important aujourd'hui (hier, NDLR), le match dans 15 jours l'est davantage pour nous et pour les supporters. Il y aura une place au Stade de France à aller chercher », a martelé l'attaquant.