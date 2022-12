FC Nantes : Halilhodzic allume Kita et Bayat

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Joueur puis entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodžić, a une histoire particulière avec les Canaris ! Lors de la saison 2018-19, le Bosniaque a pris les rênes de l’équipe de la Loire-Atlantique 32 ans après avoir porté le maillot. Il remplace Miguel Cardoso, licencié par Waldemar Kita après un mauvais début de saison (une victoire et trois nuls en huit matchs ndlr). Dans un entretien accordé à So Foot, coach Vahid a adressé quelques tacles à la direction nantaise.

« C'est un petit peu spécial, oui (au sujet des clashs entre la direction nantaise et les coachs, ndlr). Quand je suis arrivé à Nantes, l'équipe était 19e. J'ai trouvé des joueurs dans un état lamentable. À la fin de la saison, ça allait mieux, mais il fallait vendre des joueurs et en trouver des nouveaux. Je leur ai proposé 55 joueurs, ils n’en ont pas pris un seul.»

« Des joueurs voulaient venir jouer pour moi, parce qu'ils me connaissaient. Mais quand je disais à « fils » (Franck Kita) que lui, c'était un salaire de 100 000, il proposait 25 000. Le joueur me disait qu'il ne comprenait pas. Ce n'est pas comme cela qu'on négocie ! S'il demande 100 000, tu proposes 70 000 et on se met d'accord autour de 85 000. Je ne pouvais pas accepter ce qu'il se passait à Nantes. Mogi Bayat me disait : ‘Ce joueur, il est bon’, je répondais : ’C'est moi qui décide s'il est bon !’ Ah, celui-là... », a lancé l’homme de 70 ans.