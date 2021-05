FC Nantes : Imran Louza a évité la honte absolue à Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La feuille de match d’Imran Louza à Brest est spectaculaire. En plus de son but, sa passe décisive et son influence sur le jeu du FC Nantes, le miLieu de 22 ans compilé 81 ballons et réussit 59 passes dont 29 dans le camp adverse (record de son équipe).

Auréolé d’un 8/10 dans L’Équipe, Louza a également été incorporé à l’équipe type de L’Équipe en compagnie de ses coéquipiers Alban Lafont, Moses Simon et Ludovic Blas. Au-delà de sa brillante prestation, l’intéressé va pouvoir souffler : il n’est pas le bonnet d’âne aux notes du quotidien sportif !

Louza a sombré aux notes de L'Équipe

En fond de grille cette saison, le milieu de terrain des Canaris est désormais 176e sur 183 (parmi les joueurs ayant été notés au moins 18 fois), à égalité avec Charles Traoré (moyenne de 4,39/10). Les trois derniers du classement sont les Dijonnais Bersant Celina (4,29) et Ngonda Muzinga (4,14), ainsi que le Nîmois Moussa Koné (4,06).