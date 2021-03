FC Nantes : incertitude grandissante sur le projet de reprise de Landreau ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La rumeur a pris corps il y a un peu plus d'un mois et fait saliver les supporters du FC Nantes. Un projet de rachat du club porté par Mickaël Landreau serait dans les tuyaux. Il semblerait même que l’ancien gardien des Canaris ait déjà passé le cap du simple « tour de table », le dossier étant initié depuis de longues semaines et déjà solide.

En effet, des investisseurs seraient déjà présents au point même que Landreau plancherait déjà sur la manière dont s'organiserait le FC Nantes sportivement avec l'implication d'anciens du club. Concernant son cas personnel, un rôle de manager général lui serait destiné. Pour autant, la direction du FC Nantes assure qu'aucune prise de contact concrète n'a eu lieu entre ces investisseurs potentiels et le clan Kita.

« L'incertitude de la division pour le futur n’aide pas... »

Le sujet reste sensible. Même David Phelippeau, bien informé sur les arcanes du FC Nantes, ne veut pas trop se mouiller. Seule certitude : le futur sportif de la Maison Jaune, qui pourrait être relégué en Ligue 2 en fin de saison, crée un doute pour la suite. « Rien à déclarer là dessus d’autant que l’incertitude de la division pour le futur n’aide pas... », a récemment glissé le journaliste de 20 Minutes sur Twitter. Cela ne veut pas dire que le projet de reprise est enterré. Non, juste que si Antoine Kombouaré avait la bonne idée de sauver la tête du FC Nantes en L1, tout serait sans doute plus clair.