FC Nantes : Jallet se souvient de Gourcuff et de sa passion pour les Canaris

Pour évoquer les retrouvailles entre le FC Lorient et Christian Gourcuff, le site officiel du FC Nantes a contacté Christophe Jallet. Désormais consultant pour Téléfoot, l'ancien défenseur a été sous les ordres du technicien chez les Merlus. En outre, il appréciait beaucoup les Canaris dans sa jeunesse.

"Un club qui lui correspond parfaitement"

"Christian prône le jeu et surtout, les victoires par le jeu. Ça a toujours été son leitmotiv, sa façon de vivre le football. Le FC Nantes ? Pour moi, c’est un club qui lui correspond parfaitement. Après, évidemment il y a un écart de temps entre le football de Suaudeau et de Denoueix. Mais entre Nantes et Gourcuff, j’ai tout de suite pensé que les deux profils allaient bien se marier. Il arrive à faire de très belles choses et j’en suis ravi pour lui parce que ce n’est pas toujours évident de réussir à s’en sortir avec ses idées. Parfois, ça peut prendre un peu de temps et on sait très bien que dans le football, on en a de moins en moins."

"J’ai toujours eu beaucoup de respect pour le FC Nantes car quand j’étais beaucoup plus jeune (il sourit), c’est un club qui m’attirait notamment par son style de jeu, ses performances et son Histoire. Lorsque j’étais au centre de formation à Niort, quand on jouait le FC Nantes , c’était le match de l’année pour nous. Parce que c’était un gros club de Ligue 1, très performant et qui faisait partie des tous meilleurs centres de formation en France. Cette image a toujours été présente dans mon esprit. De plus, La Beaujoire, c’est un vrai un stade de foot avec des très bons supporters, qui savent mettre l’ambiance et pousser leur équipe, sans animosité. Évidemment que parfois, c’est plus difficile comme dans tous les clubs. Une chose est sûre : Nantes fait partie du patrimoine footballistique français."