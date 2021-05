FC Nantes : Jean-Claude Suaudeau sort du silence et remet les anti-Kita à leur place !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Invité en tribune présidentielle pour l'inauguration de la statue d'Henri Michel et le derby Nantes – Bordeaux, Jean-Claude Suaudeau s'est exprimé sur la saison difficile des Canaris. Avec son franc parler habituel, l'ancien entraîneur nantais s'est exprimé à Ouest-France.

« Tant que je ne peux pas agir sur la situation actuelle ça ne m’émeut pas. Je ne suis pas intransigeant avec les dirigeants. Ce qui se passe ici se passe ailleurs, même si ce n’est pas une raison. J’espère qu’Antoine va nous enlever une épine du pied… C’est plus qu’une épine d’ailleurs », a glissé « Coco » Suaudeau.

« Je pourrai refaire du Suaudeau aujourd'hui, pas de problème »

A la question de savoir s'il est possible de faire revivre le style « à la Nantaise », l'emblématique entraîneur acquièse : « Je pourrai refaire du Suaudeau aujourd’hui, pas de problème. Mais pas moi. Le football d’aujourd’hui, il n’a pas changé si ce n’est qu’ils sont bien plus grands et bien plus costauds que moi. C’est un football d’athlètes (…) Il faut que l’entraîneur ait beaucoup de certitudes dans ce qu’il veut demander. Mais il ne doit pas se tromper sur l’estimation du potentiel de son équipe. S’il tape à côté… On veut faire jouer des équipes qui ne peuvent pas jouer comme les entraîneurs le veulent. Là, on tape à côté », assène-t-il.

Quant à la fronde des supporters, Jean-Claude Suaudeau la calme en une phrase : « Les supporters, je loue leur ferveur et leur enthousiasme, mais il faut que chacun reste à sa place aussi ».