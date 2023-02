FC Nantes - Juventus : Daniel Riolo dénonce une grossière erreur d'arbitrage

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L'élimination du FC Nantes par la Juventus Turin (0-3) hier soir ne souffre aucune discussion. Les Bianconeri étaient bien trop forts pour les Canaris et cela s'était vu dès le match aller (1-1) puisqu'ils avaient touché la barre à deux reprises, s'étaient procurés de grosses occasions, sans parler du pénalty non sifflé à la dernière seconde. Mais il n'empêche que l'expulsion de Nicolas Pallois à la 17e minute reste une injustice que personne n'a compris. Sur un slalom de Di Maria dans la surface, le défenseur central tacle pour contrer une talonnade qui filait dans son but. Le ballon lui rebondit sur le bras. L'arbitre siffle logiquement pénalty mais décide également de l'expulser.

"Mais la double sanction ça existe encore ?? Je m’en remets pas de ce fait de jeu…", s'est étonné Daniel Riolo sur Twitter pendant le match. Effectivement, difficile de comprendre la logique de l'Espagnol Sanchez Martinez, qui a visiblement estimé que Pallois avait fait une main volontaire. Sauf que la VAR aurait dû le prévenir que ce n'est pas le cas. A 0-2 après la transformation de Di Maria, les Canaris ne seraient sans doute pas revenus, même à 11 contre 11, mais le match aurait sans doute été un peu plus équilibré...