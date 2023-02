FC Nantes - Juventus : plusieurs anciennes stars du FCN annoncées à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes, qui a accroché la Juventus Turin (1-1) lors du 16e de finale aller de la Ligue Europa, reçoit ce jeudi (18h45) la Vieille Dame pour le match retour. Une rencontre historique pour le FCN, qui mettra les petits plats dans les grands.

Podcast Men's Up Life

Du beau monde attendu à la Beaujoire

Et pour cause, selon les informations de France Bleu Loire Océan, le FC Nantes aurait invité une pléiade d'anciens grands noms du club : Didier Deschamps, Dominique Cassagrande, Eddy Capron, Eric Decroix, Jocelyn Gouvennec, David Marraud, Nicolas Ouédec, Bruno Carrotti, Claude Makélélé, Roman Kosecki, Laurent Peyrelade, Georges Eo, Eric Decroix, Japhet N'Doram ou encore Franck Renou. Dans un communiqué, le club nantais a précisé "qu'un accueil spécial leur sera accordé" et "qu'une présentation au public de la Beaujoire est prévue ainsi que d'autres surprises."

FC Nantes-Juventus : une pléiade de stars dont Deschamps à la Beaujoire

➡️ https://t.co/cfCjL6fKAv pic.twitter.com/c8oToWNTA7 — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) February 20, 2023

Pour résumer Pour assister au 16e de finale retour de la Ligue Europa face à la Juventus Turin, le FC Nantes aurait invité une pléiade d'anciens grands noms du club dont Didier Deschamps.

Fabien Chorlet

Rédacteur