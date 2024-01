FC Nantes : Kadewere fait déjà craquer un Canari

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

À peine arrivé et déjà prolifique, Tino Kadewere a réalisé un doublé" vendredi contre Pau (4-1) et semble déjà conquérir ses partenaires. Moussa Sissoko et Jocelyn Gourvennec avaient déjà parlé de lui après la rencontre.

“C’est un joueur pétri de talent”

Quentin Merlin est lui aussi revenu sur la prestation de son nouveau partenaire dans Ouest France: “Son entrée a clairement changé le match. C’est un joueur pétri de talent, très travailleur. Il faut continuer à s’en servir, il a du potentiel, il peut faire du mal à beaucoup de défenses. Je suis content pour lui pour ses débuts, c’est un beau cadeau d’anniversaire. Le coach s’est adapté à son entrée. Comme on était mené, il fallait rajouter un joueur devant pour aller chercher la victoire”.

