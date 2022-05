FC Nantes : Kombouaré reçoit un joli lot de consolation du Stade Rennais

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes réalise l’une de ses meilleures saisons des dernières années. Avec Antoine Kombouaré à sa tête, le club a remporté la Coupe de France, contre l’OGC Nice, après plus de 20 ans sans le moindre titre. Lors de la soirée des trophées UNFP, hier soir, le coach des Canaris a reçu les louanges de l’un de ses collègues.

En effet, le coach du Stade Rennais, Bruno Génésio, élu meilleur coach de L1, a révélé avoir voté pour l’entraîneur Nantais dans la catégorie du meilleur entraîneur. Il a justifié son choix : « Je trouve qu’il a fait une très belle saison en championnat, et c’était avant la finale. Maintenant qu’il a gagné la finale, c’est vraiment une très belle saison. On se rappelle l’année dernière où ils se sont sauvés lors du dernier match et en 1 an, faire un tel travail avec le même groupe, c’est vraiment à saluer."

« Oui je peux le dire, j'ai voté pour Antoine Kombouaré »



💬 Bruno Génésio à propos du vote pour le meilleur entraîneur de Ligue 1 #TropheesUNFP pic.twitter.com/ZpcFaNpB6d — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 15, 2022

Adam Duarte

Rédacteur