FC Nantes : Kita a ciblé les responsables de ses échecs depuis 14 ans

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'interview de Waldemar Kita que publie L'Equipe aujourd'hui regorge d'explications hallucinantes, qui ne manqueront pas de rendre dingues les supporters du FC Nantes. Parmi nos préférées, en voici deux, qui expliquent pourquoi l'homme d'affaires n'a toujours pas remporté de titre avec les Canaris. C'est tout simplement la faute du Qatar, qui rafle le tout avec son dopage financier au PSG, mais aussi des supporters, qui mettent une sale ambiance, comme avec les insultes à l'égard d'Imran Louza…

« Quatorze années de présidence sans titre ? Beaucoup de clubs peuvent dire la même chose depuis que QSI a repris Paris (2011). Mais vous ne dites pas que Nantes aurait pu descendre en promotion d’honneur ? Je suis déjà content d’être resté en L1. »

« Louza, on lui avait promis l’année dernière qu’il pourrait partir. Je rappelle qu’il s’est fait traiter de sale Arabe. Le garçon était touché, sa famille était touchée. Il voulait partir. C’est un exemple de ce qu’il se passe. Il est de Nantes, a été formé au club, se faire insulter comme ça, c’est un scandale. » Pour appuyer sa théorie sur la mauvaise influence des supporters, l'homme d'affaires rappelle que son équipe a obtenu de meilleurs résultats à l'extérieur cette saison… alors que les stades étaient vides.

Waldemar Kita le répète, il n’a pas l’intention de vendre : « On est dans une stratégie et une philosophie très positives. Quand on se fixe des objectifs, on ne peut pas arrêter comme ça » #FCNantes #Nantes #Football @presseocean https://t.co/aqIEKAt27J