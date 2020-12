FC Nantes : Kita a recadré les joueurs, le destin de Gourcuff déjà écrit ?

Le FC Nantes ne traverse pas sa meilleure période de la saison. Branchés sur courant alternatif, les Canaris ont connu une sévère déconvenue samedi face à l’OM, là même où ils s’étaient brillamment en février dernier avec une stratégie cohérente. Elle ne l’était pas à Marseille, et c’est bien ce qui a semblé agacer au plus haut point Waldemar Kita.

« Samedi, après la défaite à Marseille, Kita a tenu un discours mobilisateur et a insisté sur l’importance des deux prochains matchs (Strasbourg et Dijon à la Beaujoire). Ces deux rendez-vous pourraient conditionner l’avenir de Gourcuff », glisse David Phelippeau.

« Gourcuff sait qu’il n’a plus que six mois à vivre sur un banc »

Le journaliste de 20 Minutes fait également savoir que « certains Canaris s’agaceraient de plus en plus de l’absence de consignes claires tactiques – avant et surtout pendant les matchs – de la part de leur entraîneur. » Gourcuff est donc clairement dans l’œil du cyclone, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2021. Son destin, même en cas de résultats positifs lors des deux prochains matches, semble déjà écrit. « Gourcuff sait qu’il n’a plus que six mois à vivre sur un banc de football car il ne prolongera pas », prédit notre confrère. Pour passer les fêtes de fin d’année, on a connu mieux.