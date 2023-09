FC Nantes : Kita a subi un nouveau camouflet à Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le départ de David Amaré de son poste de responsable de la sécurité au FC Nantes va certainement simplifier la vie de la Brigade Loire. Le groupe ultra s'était vu refuser l'entrée de son matériel à la Beaujoire au motif qu'il ne respectait pas les règles imposées par l'ancien policier. Le bras de fer entamé depuis le début de la saison a débouché par un départ d'Amaré. Mais il n'empêche que celui-ci a pu appliquer son plan parce que Waldemar Kita l'avait validé.

"Soutien à la Brigade Loire, liberté pour les Ultras"

Le président du FCN et la Brigade Loire se détestent, et ce depuis des années. Mais les supporters nantais peuvent compter sur de très nombreux soutiens, dans la Cité des Ducs comme ailleurs. Ainsi, dimanche, les Ultras clermontois ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Soutien à la Brigade Loire, liberté pour les Ultras". Une initiative applaudie par le parcage nantais, avant que les deux kops ne chantent "Liberté pour les Ultras". Une pierre dans le jardin de Kita. Et des dirigeants fédéraux. Et des préfets...

Très belle image ici à Gabriel-Montpied avec le kop clermontois qui a affiché son soutien aux supporters nantais et à sa Brigade Loire par rapport au fait que la sécurité de cette tribune historique de la Beaujoire fut totalement remodelée, à là grande déception des ultras… pic.twitter.com/IqLZGp7JvF — Foot Multiple (@footmultiple) September 17, 2023

