FC Nantes : Kita a trouvé plus détesté que lui !

Chaque fois, on pense que Waldemar Kita a touché le fond en termes de popularité chez les supporters nantais. Et puis, un projet de YelloPark, une statue d'Henri Michel commandée dans son coin ou une nomination de Raymond Domenech pour remplacer Christian Gourcuff finissent toujours par lui valoir encore plus d'inimitié. Mais à en croire le journaliste de France Football Patrick Urbini, la cote de Kita serait meilleure que celle des propriétaires de West Ham, David Sullivan et David Gold !

Un motif d'espoir pour les Canaris

"Un dernier trophée qui date de 1980, la finale de Cup contre Arsenal gagnée 1-0. Un seul podium en 126 ans, une troisième place au printemps 1986. Mais aussi deux relégations depuis vingt années (2003 et 2011), presque trois avec celle évitée il y a quelques mois, et des propriétaires, David Sullivan et David Gold, plus impopulaires encore dans l'est londonien que ne l'est Waldemar Kita à Nantes. Surtout après le départ d'Upton Park pour le London Stadium à l'été 2016, un déménagement économiquement indispensable mais jamais digéré par les supporters."

Les supporters des Canaris, eux, ont réussi à faire en sorte que leur club reste dans leur stade historique. Et pour l'avenir, ils peuvent dans les Hammers un bon exemple à suivre puisqu'en dépit de leurs deux présidents honnis, les Londoniens sont aujourd'hui en course pour une qualification pour la prochaine Champions League ! Nul doute que les Nantais ne demanderaient pas mieux…