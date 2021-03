FC Nantes : Kita a trouvé son maître en Allemagne

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

19e de L1, le FC Nantes vit une nouvelle saison tumultueuse. Antoine Kombouaré a succédé à Raymond Domenech qui avait remplacé Christian Gourcuff. Une valse des coachs qui confirme l'instabilité des Canaris depuis que Waldemar Kita a pris la tête du club.

Mais en Allemagne, Schalke 04 fait encore plus fort. En effet, suite à sa défaite contre Stuttgart (1-5), le club de Gelsenkirchen a viré Christian Gross. Le Suisse n'est autre que le 4e entraîneur licencié cette saison par la lanterne rouge de Bundesliga après David Wagner, Manuel Baum et Huub Stevens). Le directeur sportif Jochen Schneider, le coordinateur sportif Sascha Riether et le préparateur physique Werner Leuthard ont également été renvoyés.