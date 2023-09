FC Nantes : Kita a un nouveau sbire pour calmer la Tribune Loire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Quelques semaines et puis s'en va. Avec un sacré goût d'échec pour le FC Nantes. David Amaré, directeur de la sûreté et de la sécurité du FC Nantes a ainsi été relevé de ses fonctions en fin de semaine dernière comme vous le savez. Ses décisions, et notamment celle de retirer tout le matériel d’animation de la Brigade Loire avant le match contre l'OM, avaient provoqué de réelles tensions.

Delatour en intérim

Résultat, la famille Kita a été contrainte de revoir ses plans. Et comme le précise le tweet ci-dessous, un nouveau responsable a donc été nommé. Il s'agit de Luc Delatour, nommé par intérim. Et qui va avoir beaucoup de travail dans les prochaines semaines;

🚨#FCNantes



▪️Les stadiers de « ALL ACCESS », prestataire historique, devraient faire leur retour en Tribune Loire.



▪️C’est Luc Delatour qui officie désormais comme Directeur Sécurité-Sûreté par intérim.



▪️Un objectif : retour du dialogue en tribunes après le fiasco Amaré. pic.twitter.com/gFxXI2pwxR — Simon Reungoat (@SimonReungoat) September 18, 2023

