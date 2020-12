FC Nantes : Kita aurait contacté un coach espagnol dans le dos de Collot !

Les rumeurs sur l’identité du successeur de Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes ont tourné court. C’est finalement Patrick Collot qui a été choisi par la direction pour entraîner les Canaris jusqu’en janvier 2021, soit les quatre prochains matches.

L’ancien adjoint de Gourcuff aura donc la tâche ardue de ramener le FC Nantes vers le haut avant la trêve hivernale en attendant de voir la suite. Pour Waldemar Kita, il semblerait qu’elle soit déjà tout vue. Si on a bien compris que la solution interne n’était pas l’option n°1, le président des Canaris aurait déjà sondé un coach pour prendre le relais de Collot !

Une simple rumeur d'agent ?

Selon Marca, le FC Nantes aurait contacté Juan Francisco Garcia, dit Juanfran (44 ans), ancien international espagnol. Après un passage en tant qu’entraîneur au CD Lugo (D2), il ne serait pas contre l’idée d’entraîner le club des bords de l’Erdre. Cette rumeur semble toutefois farfelue et bien résumée par le twittos Blasinho : « On irait prendre un entraineur viré en D2 espagnole ? Pas assez bling bling pour Waldemar. Ça ressemble plus à une rumeur d'agent qu'autre chose. »