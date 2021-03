FC Nantes : Kita avait une motivation cachée dans sa lettre aux partenaires

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Comme révélé hier soir par France Bleu Loire Océan, Waldemar Kita a envoyé un courrier aux partenaires du FC Nantes pour leur assurer de son engagement et de sa volonté de continuer à la présidence.

Descendant des « projets de reprise peu sérieux », l'homme d'affaires franco-polonais a assuré que, quels que soient les résultats, il serait encore là : « Il m’importait de vous rassurer et de vous confirmer qu’il n’y a aujourd’hui aucun projet de reprise du club et que je ne compte pas quitter mon poste. En qualité de chef d’entreprise, vous savez comme moi que la vie de chaque institution est faite de hauts et de bas et que le rôle d’un dirigeant responsable est d’être présent à chacun de ces instants qu’importe l’adversité ».

S'assurer de l'adhésion des sponsors, une priorité

Derrière cette sortie, une volonté claire de Waldemar Kita d'aller chercher le soutien de ses sponsors. En ces temps troublés, avec les soucis liés aux droits TV, à l'absence de billetterie, le président du FCN a besoin d'être suivi au niveau du tissu économique local. Surtout qu'il se murmure que certains sponsors envisageaient de quitter le navire.

Dans sa missive, Waldemar Kita a d'ailleurs brossé les partenaires dans le sens du poil : « Dans cette période compliquée, je sais pouvoir compter sur votre soutien. Votre rôle en tant que partenaire du club a toujours été important à mes yeux et je prends l’occasion de cette lettre pour vous le redire et réitérer mes sincères remerciements pour votre engagement. Les marques de soutien et de confiance que vous avez exprimées tout au long de l’année me touchent tout particulièrement. Elles sont précieuses pour tenir le cap ».