FC Nantes : Kita dément l'abandon du nouveau centre d'entraînement

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Depuis trois ans, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, fait tout pour déménager le centre d’entrainement des Canaris à Vair-sur-Loire. Mais les négociations traînent en longueur.

Podcast Men's Up Life

Le projet n'est pas à l'abandon

Et alors que L'Equipe et Ouest-France évoquaient ce mardi un abandon du projet selon une source proche du club nantais et du dossier, l'entourage de l'homme d'affaires franco-polonais, a démenti "formellement ces allégations et affirme que les discussions sont toujours en cours sur ce projet. On s’étonne de cette nouvelle tentative de déstabilisation."

"Abandonné, ah bon ? J’ai eu Waldemar Kita au téléphone il y a une semaine. On était partis pour continuer", a par ailleurs confié le président de la Communauté de communes du pays d’Ancenis, Maurice Perrion, à Ouest-France.

Pour résumer Par la voix de son entourage, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a tenu à démentir les rumeurs d'abandon de son projet de nouveau centre d'entraînement.

Fabien Chorlet

Rédacteur