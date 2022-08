FC Nantes : Kita désigné dirigeant le moins sympa de L1 par un ancien arbitre

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Certaines choses ne changent pas au FC Nantes, malgré la victoire en Coupe de France, le retour en Europe ou la stabilité retrouvée grâce à Antoine Kombouaré. Les reproches envers Waldemar Kita, par exemple. En début de semaine, ce sont les associations de supporters qui se sont plaints du renvoi de leur référent, la direction cherchant à mettre un homme à sa solde à la place. Et ce dimanche, c'est l'ancien sifflet Tony Chapron, celui-là même qui avait taclé Diego Carlos lors d'un match contre le PSG en 2018, qui tacle le propriétaire de la Maison Jaune dans les colonnes de L'Equipe.

"Le dirigeant le moins sympa ? Waldemar Kita. Je ne partage pas la même passion. Un dimanche, avant un Nantes-Monaco (en 2013) à guichets fermés, on ne parvient pas à arriver au stade, la rocade est bouchées. On voit le stade, on est à 500 mètres. Je dis : "On descend de la voiture, on y va à pied". Il était 20h15 pour un coup d'envoi à 21h. On passe devant les buvettes. La traversée du parvis est longue. On se fait chambrer. On arrive quand même dans le vestiaire et Kita, qui est au courant de la situation, dit qu'il est désolé pour nous. Je lui dis que je suis heureux de l'entendre dire cela parce que, si je me trompe le soir, il saura dire que c'est une erreur humaine. Et là, il me dit en gros : "Quoi ? Vous me menacez de faire des erreurs contre nous ?". Bon... On ne parle pas le même langage."