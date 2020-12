FC Nantes : Kita et les joueurs derrière Domenech, une nouvelle action choc de la Brigade Loire ?

Plus personne n’ira au cirque de la même manière au FC Nantes. Hier, pour lancer le premier entraînement de Raymond Domenech, la Brigade Loire avait mis les petits plats dans les grands au son du « Kita Circus ». Le programme était alléchant : le Bayat show, le Kita dissimulateur et une parade animalière pour finir.

Plus sérieusement, Waldemar Kita a fait son apparition auprès des joueurs en fin de séance pour les assurer de son soutien. Ainsi qu’à son nouvel entraîneur, qu’il a lui-même choisi après l’avoir rencontré une première fois samedi. Relancé en fin de journée par L’Équipe, le président du FC Nantes s’est voulu discret et a simplement « témoigné (sa) confiance » et son « soutien » à Domenech, son quatorzième entraîneur depuis son arrivée en 2007.

Premiers retours positifs sur Domenech en interne

De leur côté, les supporters se satisfont de la résonance de leur action d’hier. « On souhaitait dénoncer une situation ubuesque au club, qui dure depuis des années. Au vu de l’important relais médiatique que cela a créé, on est satisfaits », s’est contenté d’expliquer l’un d’entre eux... sans garantir de ne pas repasser à l’action bientôt. Domenech, lui, s’est montré à l’aise pour ses premiers pas à la Jonelière. Les premiers échanges ont même été jugés « positifs » par plusieurs membres du vestiaire.