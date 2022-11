FC Nantes : Kita fait le plus beau cadeau qui soit aux supporters !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Que de bonnes nouvelles pour les supporters nantais depuis hier en prévision du choc des barrages d'Europa League contre la Juventus Turin en février ! Le plus important, c'est qu'ils ont appris hier que l'appel de leur club concernant la fermeture de la tribune Loire pour cette partie avait été entendu. Le kop de la Beaujoire sera donc bien présent pour la plus belle affiche des vingt dernières années ! En outre, toujours hier mais dans la soirée, le comité directeur de la Vieille Dame a décidé de démissionner, plongeant le club piémontais dans le flou le plus total.

Et puis, ce mardi, on apprend que Waldemar Kita et la direction nantaise ont eu la brillante idée d'appliquer une politique tarifaire assez basse. Alors qu'ils auraient eu guichets fermés même si les prix s'étaient envolés. La moitié des places de la Beaujoire sera à moins de 40€, celles en virages seront à 22€. De quoi s'assurer un gros soutien populaire, donc bruyant. Vivement le 23 février !