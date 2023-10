FC Nantes : Kita fait les frais de la dernière masterclass d’Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pierre Aristouy a gagné du temps. Sur la sellette en début de saison, l’entraîneur du FC Nantes a pris son mal en patience pour imposer sa patte et faire taire les plus sceptiques. Dont Waldemar Kita. « Je suis ravi de voir que c’est désormais Pierre Aristouy le coach. Il est de la maison, peut s’inscrire dans la durée. Je ne comprenais pas qu’il soit déjà sur la sellette en début de saison. Il a sauvé le club, les joueurs lui font confiance, faut le laisser bosser, c’est lâche de le décrier. On parle de cohérence, ce que fait Pierre l’est largement », assure Abdoulaye Touré dans So Foot.

« Il faut que tout le monde aille dans le même sens, et à Nantes, ce n’est pas le cas »

L’ancien milieu de terrain du FC Nantes a toujours pesté contre l’instabilité chronique à la tête du FC Nantes. « Il manque un projet sportif clair, et une vision à long terme. Tu ne peux pas gagner une Coupe de France et jouer le maintien la saison suivante ! Il faut que tout le monde aille dans le même sens, et à Nantes, ce n’est pas le cas, poursuit le joueur du Havre. Il n’y a pas de continuité, les bonnes saisons ne s’enchaînent pas. Nantes est une ville top, avec de magnifiques supporters, un beau stade, une histoire. Il y a tout pour faire de belles choses, donc c’est dommage. »

⚽️ PSG, OM, OL, LOSC, OGC Nice : le FC Nantes snobé de l’équipe type de la 8e journée de L1 ! #FCNantes https://t.co/b7muD1fgVk — But! Nantes (@ButNantes) October 9, 2023

