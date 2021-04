FC Nantes : Kita lâche le club, la grande farce a vu le jour !

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Le Kita Circus lancé par la Brigade Loire plus tôt cette saison a fait des petits au FC Nantes. En effet, les supporters des Canaris sont désormais tellement sans solution pour contrer la politique de Waldemar Kita qu’ils n’hésitent plus à manier l’humour comme arme principale. Et ça marche.

Ce jeudi 1er avril 2021, Blasinho a ainsi tenté de tromper son monde en publiant un faux communiqué annonçant la « vente du FC Nantes : accord pour l’acquisition. » Le twitto a même poussé la blague jusqu’à utiliser l’écusson du club pour faire croire à un vrai communiqué des Canaris !

Un faux communiqué farceur sur la vente du FC Nantes

« Depuis quelques semaines mais surtout depuis le mardi 8 décembre, jour de perquisition à la Jonelière et du licenciement de Gourcuff, les dirigeants du FC Nantes font face à une nouvelle vague de critiques véhémentes de la part de supporters remettant en cause la gestion du FCN, explique le texte. Ces derniers réclament le départ du président et de son fils, à la tête du club. »

Évidemment, la petite farce a tourné court mais a eu le don de faire rire quelques supporters du FC Nantes. En ces temps de crise sanitaire et de reconfinement déguisé, c’est déjà pas si mal.