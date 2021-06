FC Nantes : Kita lance déjà les hostilités pour la saison prochaine !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes aura vécu des heures agitées jusqu’au bout cette saison. Dimanche, les Canaris ont validé leur maintien en L1 mais certains salariés du club ont été victimes d’agressions de supporters malveillants.

Ces remous autour du FC Nantes ne semblent pas avoir fait changer Waldemar Kita d’avis au sujet d'une éventuelle vente. « Monsieur Kita ne va pas et ne veut pas vendre le club ! Il est propriétaire de son club et il ne veut pas le vendre », a fait savoir Mogi Bayat dans Ouest France.

« Une saison de m***, j’espère qu’on ne revivra plus jamais ça »

En revanche, le président du FC Nantes veut un changement radical pour éviter le même fiasco la saison prochaine. Et il l’a fait savoir haut et fort. Dimanche, à la fin du barrage retour contre le Téfécé (0-1), Kita a ainsi pris le micro pour s’adresser à tout le monde en évoquant entre autres « une saison de merde, j’espère qu’on ne revivra plus jamais ça. » Selon L’Équipe, le patron des Canaris a ensuite insisté sur les « valeurs humaines très importantes » d’Antoine Kombouaré. C'est déjà ça.