FC Nantes : Kita ne manquera pas de prétendants en cas de départ de Gourcuff

Si les Canaris veulent voir rester Christian Gourcuff au FC Nantes, ils ont tout intérêt à réenclencher la marche avant dimanche contre le Stade Brestois (15h). Les signaux d’un éventuel départ du technicien breton se sont en effet multipliés ces derniers temps. Dernier signe négatif pour Gourcuff : le départ de Michel Audrain.

Venu en mission pour aider son ami et le FC Nantes dans le domaine du recrutement en début d'année et jusqu'au mercato qui s'est achevé le 5 octobre, le technicien ne poursuivra pas l'aventure chez les Canaris. « Rompu aux fonctions de formateur, de coach et d'adjoint, Audrain compte désormais s’y tourner à nouveau, à l'écoute d'un nouveau défi », précise L’Équipe à l’origine de l’information.

« Il y aura 500 candidats par jour »

Si d’aventure le départ de Gourcuff devait prendre forme, Emmanuel Merceron assure que Waldemar Kita n’aurait aucun mal à lui trouver un successeur sur le banc du FC Nantes. « La soupe est bonne à Nantes, il y aura 500 candidats par jour », a glissé l’insider sur Twitter. Les Canaris n’en sont pas encore là.