FC Nantes : Kita perd patience, la chute de Domenech accélérée par le RC Lens ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La décision de Waldemar Kita de nommer Raymond Domenech pour relancer le FC Nantes fin décembre ne passe toujours pas chez les supporters. Ces derniers avaient tôt fait de comprendre que l’ancien sélectionneur des Bleus ne serait pas le coach idoine pour sauver les Canaris d’une relégation en Ligue 2.

Après sept matches sous sa houlette, le constat est encore plus criant puisqu’aucune victoire n’est venue grossir son bilan. Même Waldemar Kita commencerait à perdre patience. « Il espérait que le paratonnerre installé fin décembre passe l'hiver. Il y croit toujours, mais un peu moins chaque jour », peut-on lire dans L’Équipe ce mardi.

Domenech débarqué dimanche après Lens et Angers ?

Du côté de 20 Minutes, on rappelle que le FC Nantes a encore deux matches en une semaine : un demain en Coupe de France contre le RC Lens à la Beaujoire (14h45) et un autre autrement plus crucial à Angers dimanche en L1 (15h). « Une rencontre qui pourrait très bien conditionner l’avenir de Raymond Domenech sur le banc nantais », glisse le quotidien gratuit. À voir déjà demain face aux Sang et Or quelle équipe sera alignée.