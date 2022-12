FC Nantes : Kita prend une charge insultante à cause de Kolo Muani !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il y a d'abord eu la très bonne première partie de saison de Randal Kolo Muani avec l'Eintracht Francfort, symbolisée par ses 8 buts et 11 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues. Et puis, il y a eu sa convocation en équipe de France pour le Mondial après le forfait de Christopher Nkunku. Et enfin, il y a eu cette bonne prestation face à la Tunisie (0-1) pour le dernier match de poules, l'attaquant étant l'un des rares titulaires chez les Bleus à briller ce soir-là. Forcément, ces quatre mois de très haut niveau ont provoqué des regrets du côté de Nantes.

Et forcément, la gestion de son cas revient en pleine tête de Waldemar Kita, qui a froissé le joueur et son entourage pendant les négociations pour une prolongation, au point que Kolo Muani a fini par quitter gratuitement les Canaris. Le compte Twitter MSV Foot a synthétisé de façon insultante la morale de l'histoire : "La réussite de Randal Kolo Muani sera ton pire cauchemar. Sa participation au Mondial n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mords-toi les doigts… Si la honte avait un visage, c’est le tien qu’elle porterait. CONNARD".