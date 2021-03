FC Nantes : Kita redore son image sur le dos des supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Depuis 2007 que Waldemar Kita l'a racheté, le FC Nantes a perdu les valeurs qui avaient fait sa légende. Ce qui n'en finit plus d'écœurer des supporters entrés en guerre avec l'actionnaire des Canaris. A chaque match à la Beaujoire, ils se réunissent pour réclamer le départ du Kita Circus. Mais l'homme d'affaires a répété qu'il n'avait pas l'intention de vendre. Mieux : ce mercredi, il a annoncé la création d'une Fondation FC Nantes destinée à véhiculer les fameuses valeurs chères aux supporters mais que le club a égaré depuis son arrivée…

Kita veut "promouvoir les valeurs qui nous sont chères"

"Le FC Nantes est heureux de vous annoncer la création de sa Fondation, « un collectif solidaire », peut-on lire dans le communiqué. Fort de son histoire et de son rayonnement dans sa région, il a paru essentiel au FC Nantes d’initier une politique de mécénat au service de sa communauté. L’objectif de cet engagement est simple : formaliser et ancrer, dans le long terme, une politique de mécénat visant à soutenir, développer et valoriser des projets à fort caractère social. La Fondation FC Nantes s’attachera à partager les valeurs du club, au premier rang desquelles figurent le respect, la solidarité, le civisme et la fraternité. Elle aura également pour mission de rappeler l’importance du sport en tant que porteur de vertus que comme le dépassement de soi et l’esprit d’équipe."

"L’action de la Fondation dépassera toutefois le cadre sportif. Elle s’investira pour promouvoir notre culture et notre patrimoine nantais et ambitionnera par ailleurs de donner une place toute particulière à l’éducation, l’insertion et la mixité. Nous savons les Nantais attachés à leur club et aux valeurs que ce dernier porte. La Fondation se veut donc « un collectif solidaire » et une fidèle ambassadrice du club dans la région. Pour ce faire, elle s’appuiera sur l’engagement de toute l’institution et associera à ses actions les joueurs, le staff, les collaborateurs et les partenaires du FC Nantes. La Fondation sera dirigée par un conseil d’administration et présidée par Waldemar Kita, Président du FC Nantes. Y siègeront par ailleurs, Franck Kita, le Directeur général du FC Nantes, mais aussi des partenaires historiques du club comme Daniel Augereau, le Président du Directoire de Synergie, ou Philippe Plantive, le Président du conseil de Proginov. Ce conseil d’administration aura la charge de veiller à ce que les actions entreprises par la Fondation respectent les objectifs qu’elle s’est fixées. Par son action, la Fondation FC Nantes compte rapprocher les Nantais de leur club et rendre un peu de ce que ces derniers lui donnent. Pour y parvenir, la Fondation saura compter sur des associations qui réalisent un travail de terrain exceptionnel comme Supporterre ou le Téléthon, ainsi que sur des acteurs (clubs, collectivités) correspondant à sa philosophie."

"Pour Waldemar Kita : « la Fondation FC Nantes va nous permettre de partager et promouvoir les valeurs qui nous sont chères. Elle va devenir un outil pour les porter en dehors de la Beaujoire, plus loin encore que les terrains de football. C’est un projet qui me tient à cœur et auquel je réfléchis depuis longtemps déjà. Je suis heureux qu’il puisse enfin voir le jour et je suis heureux que le club tout entier puisse s’engager en faveur de ses supporters et en soutien de tous les Nantais ».