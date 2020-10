FC Nantes : Kita réitère sa confiance à Gourcuff mais freine sa prolongation !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le FC Nantes s’est donné un peu d’air. Victorieux du Stade Brestois dimanche, les Canaris occupent la 15e place de L1 mais ont surtout éloigné une ombre pesante sur le futur de leur entraîneur. « Ce sont 3 points qui font du bien dans ce contexte et cet environnement particulier. Moi, je n’étais pas fébrile ; le plus important, c’est que les joueurs ne le soient pas », a soufflé Christian Gourcuff après la rencontre. Waldemar Kita lui réitéré sa confiance.

Kita a confiance en Gourcuff

« Il ne faut pas oublier les circonstances de sa venue au FC Nantes, rappelle le président des Canaris dans Ouest France. Il n’a demandé personne en termes de staff, il a accepté les conditions qu’on lui a données. Il a pris le relais d’un entraîneur qui préparait son départ depuis plusieurs semaines… Il n’a pas choisi les joueurs. Je n’ai aucune intention de prendre des solutions qui ne seraient pas raisonnables. À moins que cette solution ne vienne de lui. Il n’a jamais été question d’un départ. Pour le moment, c’est moi le patron, c’est moi qui décide… Tant qu’il y a entre nous un contact humain et respectueux, il faut continuer à travailler. »

Une prolongation en suspens

Relancé sur le sujet d’une prolongation d'un contrat qui arrive à terme en 2021, Kita a été plus nébuleux. « Avec plaisir pour le renouveler, mais il est prématuré d’évoquer ce sujet, a-t-il ajouté. On en reparlera ensemble, quand la crise économique et sanitaire sera stabilisée. Mais pour le moment, lui comme moi, nous préférons attendre. Il fait son travail. Il y a du respect entre nous et je pense que c’est l’un des meilleurs entraîneurs de France. Il peut avoir des hauts et des bas et certaines faiblesses, mais il a notre confiance. On a aussi essayé de tout faire pour lui donner de très bons joueurs. »