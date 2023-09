FC Nantes : Kita remporte une grande victoire judiciaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Une décision de justice est actée et c'est une belle victoire pour le FC Nantes et son président Waldemar Kita. "Après plus de trois ans de procédure, la justice administrative donne raison au FC Nantes dans le cadre du contentieux qui l’oppose à Nantes Métropole pour l’abandon du projet YelloPark", se félicite le FCN.

Le club sera indemnisé

Nantes Métropole était revenue sur son accord donné deux ans plus tôt en faveur de la construction du nouveau stade dit « YelloPark », et pendant deux ans de nombreux frais avaient été engagés par le FC Nantes, concepteur du projet. Il révèle que "Le 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a donné raison au FC Nantes en reconnaissant la faute de Nantes Métropole de nature à engager sa responsabilité et a alloué au Club une indemnisation de 118 000 euros."

