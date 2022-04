FC Nantes : Kita s'est emporté face à l'OM, Kombouaré l'a calmé direct

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes est passé par toutes les émotions hier soir à Marseille mais a fini par s'incliner alors qu'il a mené deux fois au score (2-3). Les égalisations phocéennes sont venues de pénalties concédés par Nicolas Pallois et Fabio, après des fautes claires sur Boubacar Kamara et Gerson. Mais Waldemar Kita n'était visiblement pas de cet avis puisque, selon le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin, il répétait "C'est du vol !" à ses interlocuteurs dans les couloirs du Vélodrome. Le propriétaire des Canaris faisait-il référence à un autre événement du match ?

Toujours est-il que son entraîneur, Antoine Kombouaré, n'était visiblement pas du même avis. En conférence de presse, le Kanak a davantage pointé les erreurs de ses joueurs que celles, supposées, de l'arbitre : "Certes, ils sont eu la possession mais la manière d'encaisser les buts ne passe pas. On donne deux pénalties et on défend très mal sur le troisième... Il va falloir travailler pour se remettre la tête à l'endroit. Ce qui n'est pas possible, c'est de prendre trois buts comme ça... Il faut apprendre de ces erreurs en vue des échéances très importantes".

Il y a quelques minutes, avant de regagner le vestiaire nantais, Waldemar #Kita était furax.

« C’est du vol », lançait-il à ses interlocuteurs en coulisses. Allez savoir de quoi il parlait… #OL — Alexandre Jacquin (@AJac13) April 20, 2022

Pour résumer Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a estimé s'être fait voler hier soir face à l'OM (2-3). Un avis pas partagé par son entraîneur, Antoine Kombouaré, qui a davantage pointé du doigt les erreurs de son équipe au Vélodrome.

Raphaël Nouet

Rédacteur