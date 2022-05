FC Nantes : Kita s’est pris un camouflet monumental avec l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Les vieux dossiers ressurgissent en cette semaine de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l’OGC Nice (samedi 21h). Dans leur édition d’hier, nos confrères de Nice-Matin ont ainsi exhumé une archive savoureuse : en 2001, Waldemar Kita, alors président de Lausanne-Sport, est sur le point de racheter l’OGC Nice pour 2,2 M€.

L’homme d’affaires franco-polonais est même reçu par Jacques Peyrat, alors maire de la ville azuréenne, et pose, à l’aéroport de Nice, avec un exemplaire du quotidien régional pour immortaliser la prochaine reprise des Aiglons. Finalement, l’affaire capotera...

Six ans plus tard, l’homme d’affaires s’emparera du FC Nantes, pour une somme trois fois supérieure ! Le constat peut sembler amer : il y a un club qui dispose aujourd’hui d’un stade et d’un centre d’entraînement modernes quand l’autre court toujours après de nouvelles infrastructures...

Pour résumer Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita rêve de soulever son premier trophée à la tête des Canaris ce samedi contre l’OGC Nice en finale de la Coupe de France (21h). Un club qu’il connaît bien pour avoir tenté son rachat en 2001.

