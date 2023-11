FC Nantes : Kita sort du silence après le renvoi d'Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a donné une interview à L'Equipe pour justifier le renvoi de Pierre Aristouy, acté ce mercredi. Nommé en mai dernier pour les quatre derniers matches afin d'assurer le maintien, l'ancien coach de la réserve a été remplacé après une série de quatre matches sans victoire. Les Canaris ne sont pas menacés au classement puisqu'ils sont 11es. Mais le dirigeant a préféré prévenir que guérir...

"On est dans une Ligue à 18 clubs, il faut être vigilant"

"Il y a des détails au quotidien qui justifient cette décision. Et on a l’impression qu’on ne progresse pas. On n’a gagné que cinq matches depuis que Pierre est là, on a l’une des plus mauvaises défenses du championnat… Il y a des choses qui apparaissent tellement logiques… J’ai voulu mettre en valeur et donner sa chance à quelqu’un qui était au club, un éducateur, qui n’était pas diplômé (du BEPF). C’était un choix audacieux, on a payé pour cette saison une pénalité de 25.000 euros par match, mais je l’assume. On n’a rien à reprocher à l’homme mais un club vit également à travers ses résultats. On est dans une Ligue à 18 clubs, il faut être vigilant."

